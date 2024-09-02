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Региональные выборы в ФРГ стали серьезным ударом для Шольца

Региональные выборы в ФРГ стали серьезным ударом для Шольца

Провальные для правящей в ФРГ коалиции результаты выборов в региональный парламент в федеральных землях Тюрингия и Саксония на востоке Германии нанесли тяжелый удар по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и его правительства.

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