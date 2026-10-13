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Царьград

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Калашников возглавил комитет Госдумы по делам СНГ

Калашников возглавил комитет Госдумы по делам СНГ

Депутат Госдумы от Самарской области Леонид Калашников (КПРФ) назначен председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

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