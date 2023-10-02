Германии предрекли незавидную участь: Заплатит страшную цену и лишится всего из-за Украины

Обозреватели издания "Newsweek" уверены, что Германия поплатится за свою антироссийскую политику.Германия заплатит "страшную цену" за свою антироссийскую политику, пишет историк Тарик Сирил Амар в статье для Newsweek.
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