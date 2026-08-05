Энергетики смоленского филиала «Россети Центр» выявили больше 2 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на ЛЭП

Сотрудники филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» проводят системную работу по профилактике и выявлению незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) интернет-провайдеров на опорах линий электропередачи (ЛЭП).
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