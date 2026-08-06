Сотрудники уголовного розыска задержали подручного мошенников, который забрал 1,5 млн рублей у обманутой жительницы Рязани

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Московскому району города Рязани в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность курьера, который по указке телефонных мошенников приезжал в город Рязань.
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