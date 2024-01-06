Тормозить будут каждого: ужесточение важного штрафа на дорогах в России — детали

Закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, вводит административную ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере грузовых и пассажирских перевозок автомобильным или электротранспортом.
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