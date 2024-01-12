АвтоВАЗ запускает новый бренд

Российский автомобильный завод АвтоВАЗ продолжает работать и радовать нас своей продукцией. Несмотря на долю негатива, которая прослеживается в отзывах о машинах этого производителя, они остаются не только самыми популярными в нашей стране, но и … .
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