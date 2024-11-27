Продолжаем серию игр! Бизнес-квест «Мотивация на 100%» в рамках организационной игры «Управление персоналом: мотивация людей и не только».
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Продолжаем серию игр! Бизнес-квест «Мотивация на 100%» в рамках организационной игры «Управление персоналом: мотивация людей и не только».