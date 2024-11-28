❗️⚡️Специалисты ВПК Франции изучают возможность разработки перспективной баллистической ракеты средней дальности, которая позволит поражать цели на расстоянии более 1000 км.
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❗️⚡️Специалисты ВПК Франции изучают возможность разработки перспективной баллистической ракеты средней дальности, которая позволит поражать цели на расстоянии более 1000 км.