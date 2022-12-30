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Петр Гуменник: «С Арутюняном начали работать больше года назад – меняли технику. С этим было сложно. Сперва стало даже хуже»

Серебряный призер чемпионата России-2023 Петр Гуменник рассказал о консультациях с американским тренером Рафаэлем Арутюняном.

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