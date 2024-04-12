Как в Великом Новгороде будут работать над новым генпланом города

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 апреля, ФедералПресс. На первом этапе работы над новым генеральным планом Великого Новгорода специалисты займутся всесторонним сбором и анализом информации о состоянии инфраструктуры и особенностях городского пространства.
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