Технический сбой в работе мессенджеров в Якутии был согласован с Роскомнадзором

ЮВ

Юрий Во

Мессенджеры WhatsApp и Telegram "провалились" не только В Якутии, но и в Хабаровском крае, как минимум. Видимо, Кремль серьезно взялся за зарубежные мессенджеры, которые являются проводниками мнений, не совсем нравящихся Кремлю. Все бы хорошо, но замены то НЕТ. Я имею ввиду полноценной замены. Яндекс не заменит эти мессенджеры, слабоват пока. Но Кремль это видимо не беспокоит. Лозунг "Держать и не пущать — древний принцип самовлюблюлённых и самодовольных представителей любого рода власти"