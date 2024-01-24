Замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Андрей Суслов сообщил, что произошедший 24 января сбой в работе Telegram на территории региона был связан с пробной блокировкой мессенджеров.
Технический сбой в работе мессенджеров в Якутии был согласован с Роскомнадзором
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Мессенджеры WhatsApp и Telegram "провалились" не только В Якутии, но и в Хабаровском крае, как минимум. Видимо, Кремль серьезно взялся за зарубежные мессенджеры, которые являются проводниками мнений, не совсем нравящихся Кремлю. Все бы хорошо, но замены то НЕТ. Я имею ввиду полноценной замены. Яндекс не заменит эти мессенджеры, слабоват пока. Но Кремль это видимо не беспокоит. Лозунг "Держать и не пущать — древний принцип самовлюблюлённых и самодовольных представителей любого рода власти"
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