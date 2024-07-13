Жителей Голландии заверили, что вспышка птичьего гриппа в ФРГ не опасна

Риск распространения птичьего гриппа на птицефабриках остается низким, несмотря на вспышку заболевания по другую сторону границы в Германии, заявила министр сельского хозяйства Нидерландов Фемке Вирсма, основываясь на мнении экспертной группы по болезням животных, 12 июля сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.