Жителей Голландии заверили, что вспышка птичьего гриппа в ФРГ не опасна

Риск распространения птичьего гриппа на птицефабриках остается низким, несмотря на вспышку заболевания по другую сторону границы в Германии, заявила министр сельского хозяйства Нидерландов Фемке Вирсма, основываясь на мнении экспертной группы по болезням животных, 12 июля сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.
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