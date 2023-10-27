Митрополит Евгений освятил купола часовни, на открытии которой ждут главу МЧС

Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений освятил купола часовни в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая возводится рядом с главным управлением МЧС России по Свердловской области.
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