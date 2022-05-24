Неонатолог Авраменко объясняла, зачем купать новорожденного в пеленке

После возвращения из роддома у родителей появляется множество вопросов по уходу за грудничком. Среди них – как купать новорожденного ребенка, какой должна быть температура воды, почему нельзя купать малыша после кормления? За разъяснениями "Газета.
После возвращения из роддома у родителей появляется множество вопросов по уходу за грудничком. Среди них – как купать новорожденного ребенка, какой должна быть температура воды, почему нельзя купать малыша после кормления? За разъяснениями "Газета.
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