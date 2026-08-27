Страна и люди
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Страна и люди

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Круглогодичный морской курорт на 3,8 тысячи номеров построят в Приморье

Круглогодичный морской курорт на 3,8 тысячи номеров построят в Приморье

В Приморском крае в ближайшие недели начнется строительство нового круглогодичного морского курорта. Туристический комплекс появится в поселке Зарубино и будет рассчитан примерно на 3,8 тысячи гостиничных номеров.

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