Круглогодичный морской курорт на 3,8 тысячи номеров построят в Приморье

В Приморском крае в ближайшие недели начнется строительство нового круглогодичного морского курорта. Туристический комплекс появится в поселке Зарубино и будет рассчитан примерно на 3,8 тысячи гостиничных номеров.
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