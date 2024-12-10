Телемост с участием школьников из разных регионов России провели в Химках

В городском округе Химки образовательный телемост провел директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев. Присоединились к семинару образовательные организации из Калужской области, Москвы и учреждение при посольстве Республики Мозамбик.
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