Полковник Жак Бо: Украина никогда не сможет отбросить ВС России до границы

Экс-полковник Бо заявил, что ВСУ никогда не смогут дойти до Москвы.Бывший советник НАТО полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил о том, что украинские войска не в состоянии отодвинуть русскую армию до прежних границ.