БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пять сценариев Апокалипсиса: или о том, как роботы захватят планету и куда они денут «человеков»

Пять сценариев Апокалипсиса: или о том, как роботы захватят планету и куда они денут «человеков»

Информация о робототехнической революции в Китае, которую в своем тг-канале представил Павел Рябов, повергает в шок: все, физическая реальность перестала принадлежать исключительно биологии.

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Андрей

Ляяя ... Детский лепет ... Зачем роботу быть "гуманоидным"? Чего ради? Если убрать "человеческий фактор" из уравнения, то робот может быть ЛЮБЫМ. Той формы, которая выгоднее в текущих условиях. Хоть кентавром, хоть арахнидом, хоть "чужим"