Председатель КНР не принял приглашения приехать в Вашингтон на инаугурацию Трампа 20 января 2025 года в Вашингтоне состоится инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа.
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Председатель КНР не принял приглашения приехать в Вашингтон на инаугурацию Трампа 20 января 2025 года в Вашингтоне состоится инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа.
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