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Собянин: Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире

Собянин: Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире

Московский рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных и пунктуальных в мире. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, совсем недавно завершилось строительство уже второго здания Единого диспетчерского центра.

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