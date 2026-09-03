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Мнение: «Терроризм не остановит Россию в достижении своих целей», – Елена Маркосян

Мнение: «Терроризм не остановит Россию в достижении своих целей», – Елена Маркосян

Политический эксперт Елена Маркосян в программе «Мнение» заявила, что несмотря на провокационное поведение украинских властей, Россия сохраняет устойчивую позицию в вопросе урегулирования конфликта.

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