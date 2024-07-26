Бывший директор «Ленфильма» Щербаков улетел в Турцию в октябре 2023 года

Он покинул РФ в день задержания двух других фигурантов уголовного дела Экс-глава «Ленфильма» Федор Щербаков, заочно арестованный и объявленный в розыск по обвинению в вымогательстве, улетел в Турцию в день задержания двух других фигурантов, об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.