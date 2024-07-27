Китайская компания продает свою долю в нефтяном месторождении Бразилии Компания Sinochem планирует продать свои 40% акций.
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Китайская компания продает свою долю в нефтяном месторождении Бразилии Компания Sinochem планирует продать свои 40% акций.
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