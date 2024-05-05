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Лавров заявил, что все участники президентской гонки в США считают Россию врагом

Лавров заявил, что все участники президентской гонки в США считают Россию врагом

+ A – Сергей Лавров: все участники президентской гонки в США считают Россию врагом Для всех участников предстоящих президентских выборов в США Россия является врагом или противником, заявил в интервью боснийско-сербскому телеканалу «АТВ» глава российского МИД Сергей Лавров.

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