Лавров заявил, что все участники президентской гонки в США считают Россию врагом

+ A – Сергей Лавров: все участники президентской гонки в США считают Россию врагом Для всех участников предстоящих президентских выборов в США Россия является врагом или противником, заявил в интервью боснийско-сербскому телеканалу «АТВ» глава российского МИД Сергей Лавров.