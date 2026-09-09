МВД: иностранецы пытались скрыться на крыше во время рейда в Москве

В Москве полицейские, проводя рейд на Алтуфьевском шоссе, обнаружили иностранцев, скрывшихся на крыше.
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