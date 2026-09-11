Завтра похолодание до +10 ночью

Завтра похолодает до +10 ночью и днём не выше +20. Меняется ветер и давление, готовься к небольшим переменам!Сегодня 11 сентября температура воздуха держится на отметке +22 градуса.
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