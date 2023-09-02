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Александр Грозин о победе над Кабардиевым: «Казахстан, загадывайте желание – у вас упала звезда»

Александр Грозин прокомментировал победу над Магомедом Кабардиевым: «Да, у меня третий поединок подряд и чуть-чуть, видимо, я не подрасчитал диету и чуть-чуть не согнал.

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