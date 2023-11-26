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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Претендент на титул IBF Бахрам Муртазалиев: «Алимханулы пройдет оставшихся чемпионов в своем весе»

Претендент на титул чемпиона IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев заявил, что казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сможет стать абсолютным чемпионом.

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