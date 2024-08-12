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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скудра о сокращении сезона в Казахстане: «40 игр – очень мало, странное решение. Это не принесет пользы для развития молодых казахстанских ребят, на такой турнир сложно привлечь иностранцев»

Ранее в Казахстанской федерации хоккея сообщили о сокращении числа матчей в регулярном чемпионате до 40 игр для каждой команды за сезон «Конечно, странное решение, потому что, в первую очередь, задача внутреннего чемпионата Казахстана – развитие молодых казахстанских ребят.

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