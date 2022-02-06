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  • карла карлова
    Ни в коем случае!Минск хочет порт ...
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    А мне видится авопрос  другом: А деньги у Таракановщины есть на "участие в строительстве портов в России" или опять: ...Минск хочет порт ...
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Плохим танцорам морозы мешают. Минтранс с подачи РЖД переложит разморозку грузов на клиентов железнодорожной монополии

Плохим танцорам морозы мешают. Минтранс с подачи РЖД переложит разморозку грузов на клиентов железнодорожной монополии

В затянувшуюся историю с брошенными поездами, заторами в портах и прочими зимними прелестями, на которых хором указывали как ОАО «РЖД», так и операторы/грузополучатели в те моменты, когда не валили вину друг на друга, может быть поставлена точка.

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