Плохим танцорам морозы мешают. Минтранс с подачи РЖД переложит разморозку грузов на клиентов железнодорожной монополии

В затянувшуюся историю с брошенными поездами, заторами в портах и прочими зимними прелестями, на которых хором указывали как ОАО «РЖД», так и операторы/грузополучатели в те моменты, когда не валили вину друг на друга, может быть поставлена точка.
В затянувшуюся историю с брошенными поездами, заторами в портах и прочими зимними прелестями, на которых хором указывали как ОАО «РЖД», так и операторы/грузополучатели в те моменты, когда не валили вину друг на друга, может быть поставлена точка.
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