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Эксперт Марцинкевич поделился, что оборона Курской АЭС укреплена

Эксперт Марцинкевич поделился, что оборона Курской АЭС укреплена

Оборона атомной электростанции под Курском в России укреплена, для стабилизации ситуации в округе станции и строящихся энергетических блоков приняты меры по противодействию потенциальным атакам в воздушном пространстве.

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