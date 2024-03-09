В астраханскую ОЭЗ «Лотос» до конца года проведут газ

Работы по строительству объектов газоснабжения особой экономической зоны «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области планируется завершить до конца этого года, сообщил региональный министр промышленности, торговли и энергетики Илья Волынский.
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