СМИ: Андрей Турчак может стать новым главой Республики Алтай

Инсайдеры пророчат скорую отставку нынешнего губернатора Олега Хорохордина, который занимает этот пост с 2019 года Первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ближайшее время может стать новым главой Республики Алтай.
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