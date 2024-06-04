СМИ: Андрей Турчак может стать новым главой Республики Алтай

Инсайдеры пророчат скорую отставку нынешнего губернатора Олега Хорохордина, который занимает этот пост с 2019 года Первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ближайшее время может стать новым главой Республики Алтай.