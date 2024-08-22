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Благотворительную акцию, приуроченную ко дню государственного флага, провела Общественная палата Ямала

Благотворительную акцию, приуроченную ко дню государственного флага, провела Общественная палата Ямала

Благотворительную акцию, приуроченную ко дню государственного флага, провела Общественная палата Ямала.

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