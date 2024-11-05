В России могут запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет. Свою инициативу президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил премьер-министру и спикерам обеих палат парламента.
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