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Пауло Коста: «Путин обменял властелина войны на американскую баскетболистку. Лол»

Боец UFC Пауло Коста прокомментировал обмен заключенными между США и Россией. «Путин обменял Виктора Бута [властелина войны] на американскую баскетболистку с гашишным маслом.

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