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Царьград

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Сотрудница банка в Севастополе украла у вкладчиков 24 млн рублей

Сотрудница банка в Севастополе украла у вкладчиков 24 млн рублей

Гагаринский районный суд Севастополя назначил 34-летней бывшей сотруднице банка пять лет колонии общего режима и штраф 120 тыс.

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