Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

MotoGP. Гран-при Индии. Беццекки выиграл гонку, Мартин – 2-й, Куартараро – 3-й, Баньяя упал, разрыв между лидерами сезона сократился до 13 очков

Гонщик «ВР46» Марко Беццекки одержал победу на первом в истории Гран-при Индии MotoGP. Второе место отстоял пилот «Прамака» Хорхе Мартин, третьим стал чемпион 2021 года Фабио Куартараро («Ямаха»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх