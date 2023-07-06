Парикмахер из Бибирева помогает раненым бойцам в госпиталях

Екатерина Жихарева с улицы Лескова несколько месяцев посещает госпитали Москвы и Подмосковья. Вместе с коллегами-парикмахерами она стрижет раненых бойцов, привозит им предметы гигиены и другие нужные вещи, старается морально поддерживать ребят.