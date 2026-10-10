МЧС предупреждает: 11 октября в Забайкалье ожидаются снег, дождь и ветер до 20 м/с

По информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 октября по Забайкальскому краю ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также усиление ветровой нагрузки до 15–20 м/с.
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