Два события этих дней заслуживают нашего внимания. Они чётко обозначили всю суть того, что происходит в России.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СУХОЙ ОСТАТОКЭКОНОМИКА ЮРИЙ ПРОНЬКО12 ИЮНЯ 2024 07:00 ПОДПИШИТЕСЬ: ПРОНЬКО: ШЛЁПАНЦЫ И ШОРТЫ — АТРИБУТ БЕДНОСТИ, А НЕ ХАМСТВА? ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАБОР РАЗДЕЛИЛ РОССИЮ Два события этих дней заслуживают нашего внимания.
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