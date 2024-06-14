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Два события этих дней заслуживают нашего внимания. Они чётко обозначили всю суть того, что происходит в России.

Два события этих дней заслуживают нашего внимания. Они чётко обозначили всю суть того, что происходит в России.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СУХОЙ ОСТАТОКЭКОНОМИКА ЮРИЙ ПРОНЬКО12 ИЮНЯ 2024 07:00 ПОДПИШИТЕСЬ: ПРОНЬКО: ШЛЁПАНЦЫ И ШОРТЫ — АТРИБУТ БЕДНОСТИ, А НЕ ХАМСТВА? ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАБОР РАЗДЕЛИЛ РОССИЮ Два события этих дней заслуживают нашего внимания.

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Комментарии
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p
patentlil
Здорово! Если, конечно же, кто-то из власть имущих обратит внимание на это: Зеркальный забор в Химках&quot; Это же &quot;КРУТО&quot;! Какие &quot;молодцы&quot; храврые чиновники. И это не в Магадане или еще где-то на краю земли, а, считай в самОй &quot;златоглавой&quot;.....
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