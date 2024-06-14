Два события этих дней заслуживают нашего внимания. Они чётко обозначили всю суть того, что происходит в России.

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patentlil

Здорово! Если, конечно же, кто-то из власть имущих обратит внимание на это: Зеркальный забор в Химках" Это же "КРУТО"! Какие "молодцы" храврые чиновники. И это не в Магадане или еще где-то на краю земли, а, считай в самОй "златоглавой".....