БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новости СВО: Армия РФ освободила Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области

Новости СВО: Армия РФ освободила Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области

Роман КАТЕРИНЧУК СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ И ДНР Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления вглубь территории противника освободили населённый пункт Новая Сечь в Сумской области.

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