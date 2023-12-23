Вот и Хазанов ругает Россию чужими цитатами. Сколько ещё таких "критиков" вылезет? Оказывается, мы ещё одному персонажу из самопровозглашённой элитки не нравимся.
Попка не дурак?
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Если внимательно посмотреть...То как похожи все кривляния на сцене...ЗЕЛИ и ГЕНЫ....Одни манеры...ШУТЫ БЛЯ.
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8 час.
СЕРГЕЙ
Пидарас он конченый!
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Мартышка к старости слаба мозгами стала.....
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8 час.
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