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Трухан объяснил, почему применение армии Белоруссии в СВО недопустимо

Трухан объяснил, почему применение армии Белоруссии в СВО недопустимо

Белорусская армия не собирается заходить на территорию Украины и принимать участие в СВО. Об этом в эфире интернет-канала «Изолента» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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