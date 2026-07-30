Трамп и Нетаньяху не стали обсуждать мирное урегулирование в секторе Газа

Тема мирного урегулирования в секторе Газа не обсуждалась в ходе встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 30 июля передает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.
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