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Трамп и Нетаньяху не стали обсуждать мирное урегулирование в секторе Газа

Трамп и Нетаньяху не стали обсуждать мирное урегулирование в секторе Газа

Тема мирного урегулирования в секторе Газа не обсуждалась в ходе встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 30 июля передает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

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