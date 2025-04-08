Эксперимент «Квантовое самоубийство»

Мысленный эксперимент «квантового самоубийства» был впервые поставлен Максом Тегмарком в 1997 году, а выглядит он примерно так: представьте, что пистолет подключен к машине, которая реагирует на вращение квантовой частицы при каждом нажатии на курок.