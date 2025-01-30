IT-эксперт Ермаков: мошенники маскируют вирус Mamont под сообщения в Telegram

Мошенники маскируют под обычное сообщение распространяющийся в мессенджере Telegram вирус Mamont. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии