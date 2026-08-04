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Неймар о будущем: «Не знаю, как долго буду играть. У меня контракт с «Сантосом» до декабря. Потом буду думать, что делать: остаться или уйти, закончить карьеру или продолжить»

Форвард « Сантоса » Неймар высказался о своем будущем.  34-летний нападающий вернулся в бразильский клуб в прошлом году.

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