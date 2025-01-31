Тампа-Бэй одержал победу над Лос-Анджелесом: Кучеров и Василевский в деле

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:0 на «Амали-Арене». В роли лидеров атак выступили Брэндон Хагель и Энтони Чирелли, а русские игроки Никита Кучеров и Андрей Василевский поддержали их результативными передачами.